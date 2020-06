Viele Anleger ließen sich täuschen und überwiesen den jeweiligen Kaufpreis auf die Konten von Finanzberatungsunternehmen mit klingenden Namen, aber ohne Substanz. Das Gericht hatte sich im Mai bereits mit den Verteidigern und der Staatsanwaltschaft getroffen. Man wollte schauen, ob eine Verständigung zur Verkürzung des Verfahrens möglich ist. Es spricht einiges für die Angeklagten. Einige Fälle werden wohl wegfallen, in anderen wird die Schadenssumme nicht ganz so hoch ausfallen wie in der Anklage. Außerdem wird der Schaden zumindest teilweise ersetzt.