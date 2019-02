München - Hat ein Lokführer Anspruch auf Schadenersatz, wenn sich jemand in Suizidabsicht vor seinen Zug wirft? Darüber verhandelt das Oberlandesgericht München am Mittwoch (10.30 Uhr). Es geht um einen Fall aus dem Jahr 2013. Damals wurde ein Mann am Bahnhof in Freising bei München von einem Zug erfasst und getötet. Unter den Parteien gilt nach Gerichtsangaben als unstrittig, dass er auf die Gleise sprang, um sich das Leben zu nehmen.