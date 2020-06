Angeklagter widerspricht Vorwürfen vor Gericht

Außerdem soll er Komplizen dazu gebracht haben, einen Käufer, der seine Drogen mit Falschgeld bezahlt hatte, zu überfallen und ihm Geld und Wertgegenstände abzupressen. Der schwere Raub ging schief, dem Käufer gelang es durch den Einsatz von Pfefferspray, zu entkommen. Während die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Cem H. im Dezember 2017 bereits untergetaucht war und sich in Hotels in München und dem Umland aufhielt, erklärt der Angeklagte am Dienstag vor Gericht, dass er mit seiner Freundin nach Rumänien gereist war. Er habe nur noch telefonisch Kontakt zu den Dealern gehabt.