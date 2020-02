Fußgänger stößt Radfahrer: Verfahren eingestellt

Die Version des Angeklagten: An diesem Sommerabend sei "überdurchschnittlich viel los" gewesen in der Unterführung. Eine Radlerin habe ihm Unfreundliches zugerufen. Was, weiß er nicht mehr. Er habe sich zu ihr umgedreht und ebenfalls etwas Unfreundliches gerufen. Was, weiß er nicht mehr.