Während die Verteidiger des Angeklagten Hans M. (42, Name geändert) zwei bis vier Jahre für ausreichend halten, will die Staatsanwaltschaft den Mann sieben Jahre in Haft sehen. Der Vorwurf: Hans M. soll sich als junger Mann das Vertrauen des kleinen Buben aus seiner Haimhausener Nachbarschaft erschlichen und das Kind über sieben Jahre sexuell missbraucht haben.