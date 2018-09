Ein enger Freund und ehemaliger Studienkollege (32), der im Anschluss vernommen wird, schwärmt dagegen in den höchsten Tönen von dem Angeklagten. „Witzig, charmant“ sei er gewesen. Konstantin V. habe ihm erzählt, dass er nach Amsterdam umziehen werde wegen eines neuen Jobs. „Ich war neidisch“, sagt sein Freund. Und dass er das Gefühl gehabt habe, dass Konstantin V. die Beziehung mit seiner Lebensgefährtin nach dem Umzug nach Amsterdam auslaufen lassen würde. An konkrete Äußerungen seines Freundes in diese Richtung könne er sich aber nicht erinnern. Auch bei ihm war es wohl mehr ein Bauchgefühl.