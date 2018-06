Prozess in München Betrunken Unfall gebaut: 15 Monate für fahrlässige Tötung

Urteil nach Trunkenheitsfahrt: Ein Jahr und drei Monate Haft

Petra R. ging in Berufung. In zweiter Instanz wurde die Strafe auf 18 Monate Haft herabgesetzt. Doch dem Landgericht unterliefen Fehler. Das Oberlandesgericht entschied, dass der Prozess neu aufgerollt werden müsse. Also traf man sich am Dienstag im Strafjustizzentrum wieder.