Betrugsmasche: Handys für nicht existente Kunden bestellt

Eine Betrugsmasche: Mit Fantasienamen oder veränderten Personalien wurden in einem Handyshop – im ersten Tatkomplex war es ein Vodafone-Shop – Vertragsabschlüsse vorgetäuscht und in die EDV eingegeben. So sollen es vier Angeklagte ab dem 31. Mai 2012 gemacht haben.