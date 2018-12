Prozess in München Badeweiher: Umkleidekabine stürzt um und verletzt Münchnerin schwer

München - Zwei Gerichte, zwei Meinungen: In der Berufung um eine Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Forderung hat das Oberlandesgericht eine Entscheidung des Landgerichts gekippt. Wo die untere Instanz noch eine Teilschuld für einen Kabinen-Unfall in einem Naturbad bei Penzberg bei der Gemeinde sah, fand der 1. OLG-Senat, dass die Klägerin selber schuld an ihrem Unglück war.