Der Gesetzgeber will eine Gefährdung der Bevölkerung durch Waffen verhindern. Deswegen wird am Mittwoch von den Prozessbeteiligten nachgefragt. Wie hat Paul S. die Waffen aufbewahrt, wie groß war die Gefahr, dass jemand die Waffen entdeckt und zu kriminellen Zwecken nutzt? Nicht allzu groß, so die Verteidiger. Das Ferienhaus sei einsam gelegen und nur schwer einsehbar.