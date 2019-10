Opfer: "Ich habe das lange verdrängt"

Warum sie jetzt erst Anzeige erstattet habe, will der vernehmende Richter wissen. "Ich habe das lange verdrängt", erklärt die junge Frau in der Videovernehmung. Aber im letzten Jahr habe sie den Entschluss gefasst, doch zu reden. Was der Mann getan habe, dürfe nicht geheim bleiben.

Eine Freundin von ihr erhebt ähnliche Vorwürfe. Die heute 23-Jährige soll laut Anklage bei der Tochter des Angeklagten übernachtet und Champagner und Whiskey-Cola getrunken haben. Wie Christine D. war das Mädchen danach widerstandsunfähig. Und wie bei Christine D. wurde auch das zweite Opfer laut Anklage im Zimmer der Freundin von deren Vater missbraucht.

Nachdem der Antrag des Verteidigers, den ersten Anklagepunkt einzustellen, scheitert, wird der Prozess nun fortgesetzt. Alexander Betz argumentiert, dass die Tatzeit nicht konkret genug ermittelt wurde. Das erschwere die Verteidigung.

