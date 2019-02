Für die Staatsanwaltschaft war das alles nur eine große Abzocke. Zwei Vereinsvorstände, ein inzwischen getrennt lebendes Ehepaar, soll "von Anfang an geplant" haben, die Spenden in die eigene Tasche zu wirtschaften. Etwa 150.000 Euro sollen die 50 Jahre alte Frau und der 39 Jahre alte Mann in etwa zwei Jahren abgezweigt haben. Zu Beginn des Prozesses am Donnerstag vor dem Amtsgericht Augsburg schwiegen beide zunächst zu den Vorwürfen.