Hardy Krüger scheiterte mit Unterlassungsklage

Das hatte sie unter anderem einer Journalistin per Mail mitgeteilt. Hardy Krüger jr. will eine Wiederholung dieser Behauptung verhindern und klagt. Mit seiner Unterlassungsforderung per einstweiliger Verfügung war er aber zunächst in diesem Punkt beim OLG abgeblitzt. Doch die Sache ist noch nicht erledigt. Am Montag sollten Zeugen zu den angeblichen Küssen befragt werden.