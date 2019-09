Der Bayerische Jagdverband (BJV), der Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der WWF Deutschland haben am Mittwoch in Regensburg eine Erklärung gegen Wilderei und Artenschutzkriminalität unterzeichnet. Nach der sollten Artenschutzdelikte in Bayern zentral dokumentiert und veröffentlicht werden. "Die illegale Tötung streng geschützter Wildtiere ist kein Kavaliersdelikt", schreiben die Verbände.