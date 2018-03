Prozess beginnt Koch von zwei 16-Jährigen totgeschlagen: War es Mord?

Der Koch war ein Zufallsopfer - sie wollten ihn "abzocken"

So soll es sich abgespielt haben: Der junge Spanier kommt von der Arbeit als angehender Koch in einem Hotel in der Nähe des Tatorts am Einsteinring in Dornach (Kreis München). In dem Gewerbegebiet treiben sich am 31. März 2017 auch die beiden 16-Jährigen rum. Als sie Julian M. sehen, kommen sie auf die Idee ihr Zufallsopfer "abzuzocken".