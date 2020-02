In der Folge rügte der klagende Anlagenbauer bei anderen Gelegenheiten mehrfach die Qualität der Leistung des Zulieferers. Unter anderem würden die Schweißnähte in so großem Umfang Bindefehler aufweisen, dass sie die Tragfähigkeit beeinträchtigten. Zur Überzeugung des Klägers gab es wohl grundlegende Mängel im Fertigungsprozess der Bauteile. Das bestreitet das beauftragte Unternehmen. Die monierten Mängel hätten sich auch durchaus nachbessern lassen.