Prozess am Landshuter Amtsgericht: Arbeitslöhne veruntreut, 33000 Euro Schaden Peter Vorholzer kauft sich raus

Was warf die Staatsanwaltschaft Peter Vorholzer überhaupt vor? Peter Vorholzer musste sich wegen Veruntreuung von Arbeitslöhnen in 28 Fällen verantworten. Er soll der AOK Bayern Sozialversicherungsbeiträge von insgesamt 33 000 Euro vorenthalten haben. Vorholzer soll von September 2012 bis Dezember 2014 einen Angestellten in "Scheinselbstständigkeit" beschäftigt haben. Als Arbeitgeber sei Vorholzer laut Staatsanwaltschaft deshalb in dieser Zeit verpflichtet gewesen, Sozialversicherungsbeiträge für seinen Mitarbeiter abzuführen. Das hat er laut Strafbefehl aber nicht getan.







Was ist Scheinselbstständigkeit und wie war das im Fall Vorholzer? Juristisch relevant ist die Scheinselbstständigkeit insbesondere bei freien Mitarbeitern und Einzelunternehmern mit wenigen Auftraggebern. Scheinselbstständige geben zum Beispiel an, auf eigene Rechnung zu arbeiten, befinden sich aber in Wirklichkeit in einem abhängigen und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis.