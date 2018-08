Der Angeklagte hatte getrunken und gekifft

Zu den Vorwürfen lässt Ben B. dann aber lieber Verteidiger Andreas Schröger eine Erklärung verlesen, will danach auch keine Nachfragen beantworten. In der Erklärung heißt es an der Schlüsselstelle, dass er am 29. Oktober 2017 in der Brucker Disco Buck Rogers gefeiert, getrunken und bei einem Joint mitgeraucht hat.