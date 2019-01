München - Das gibt es auch im Leben eines Richters selten. An dem Fall, der gestern am Landgericht im Justizpalast verhandelt wurde, ist so gut wie alles umstritten. Der (Un-)Fall: Am 23. Juni 2017 ging die Schranke an der Einfahrt zur Großmarkthalle runter und beschädigte einen Minibus unter anderem an der Windschutzscheibe.