München - Wie alt seine Nichte damals war, kann er nicht sagen. Dass sie kindlich wirkte, bestätigt Peter S. (57, Name geändert) vor Gericht. Als Richterin Sigrun Broßardt nachhakt, sagt der 57-Jährige dass das Mädchen vielleicht in der ersten oder zweiten Schulklasse war. Ihm war also klar, dass er sich an einer Minderjährigen verging, als er das Mädchen im Juni 2009 nach dem Besuch eines Volksfestes in den Wald bei Annaberg (Sachsen) lockte.