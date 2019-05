München - Mit seinem Auto ist ein Mann in das Haus seiner Ex-Freundin gerast - am Freitag (9.30 Uhr) wird gegen ihn ein Urteil am Landgericht München II erwartet. Der Angeklagte muss sich dort wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. In der Anklage zu Prozessbeginn am vergangenen Dienstag hatte es geheißen, der KFZ-Mechaniker habe seine ehemalige Freundin und deren neuen Lebenspartner aus blinder Wut über die Trennung töten wollen. Auch den Tod der vierjährigen Tochter der Frau habe er in Kauf genommen.