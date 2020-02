Verbotenes Autorennen mit über 150 km/h in der Spitze

Das war geschehen: Am 5. August des vergangenen Jahres hatten sich die beiden Freunde aus Grundschulzeiten gegen Mitternacht an einer Tankstelle am Innsbrucker Ring getroffen. Da alle nach Hause wollten, wurden die beiden Begleiterinnen für die Fahrt nach Haar auf die Wagen, einen BMW 523 und einen VW Jetta, verteilt.