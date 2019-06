So blieb es, Gott sei dank, bei einem Blechschaden. Aber der war erheblich. 2.200 Euro setzt die Werkstatt an, dazu kommen unter anderem Gutachterkosten – insgesamt 2.800 Euro. Den sollte die Versicherung des Corsa tragen, findet Anita T.: "Ich will meinen Schaden ersetzt bekommen."