München - Am Amtsgericht München beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) ein Vergewaltigungs-Prozess gegen einen Diakon der katholischen Kirche. Der 66-Jährige soll im Mai vergangenen Jahres eine minderjährige Messdienerin bei einem Ausflug zu einem Ministrantentreffen in Nürnberg missbraucht haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er in München auch als Religionslehrer in der kroatisch-katholischen Gemeinde tätig und kannte das Mädchen seit Jahren.