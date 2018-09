Im September vergangenen Jahres wurde die 16-jährige Tiziana L. in der Bahnhofsstraße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn von zwei Männern vergewaltigt, mutmaßlich von den beiden Angeklagten. Die beiden afghanischen Flüchtlinge, 2014 und 2015 nach Deutschland gekommen, waren zuvor zusammen mit der jungen Deutsch-Italienerin auf einer kleinen Party in einem Asylbewerberheim in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Dort wurde ordentlich "gefeiert": Pro Kopf gab es eine halbe Flasche Whiskey, dazu wurden noch Haschisch und sogenannte Kräutermischungen – synthetische Cannabinoide – geraucht.