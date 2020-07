Die MSE ließ in den letzten Jahren Abwasserrohre des Wohnviertels sanieren. Sie waren früher so undicht, dass sie permanent einen Teil des Grundwassers aufnahmen und ins Abwasser transportierten. Zudem wurde ganz in der Nähe der Kleinhesseloher See entschlammt. Als er Ende April wieder befüllt wurde, verlor er zunächst Wasser. Dritter Faktor: In der Gegend wurde viel gebaut. Auch das kann den Grundwasserspiegel beeinflussen.