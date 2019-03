Globaler Klimastreik am 15. März

Insgesamt soll es nach Angaben der Bewegungen "Fridays for Future" in mehr als 100 Ländern Demonstrationen geben, in Deutschland in mehr als 150 Städten. Die Bewegung stammt aus Schweden. Greta Thunberg, die die Bewegung ins Leben gerufen hat und seit August jeden Freitag demonstriert, wurde für ihre Bemühungen jüngst sogar für den Friedensnobelpreis nominiert.