München - Mehrere Wochen nach dem ersten Aufruf zur Kampagne #FridaysForFuture gehen am Freitag weltweit wieder Schüler und Studenten auf die Straße. Die Demonstration in München begann um 11 Uhr am Odeonsplatz. Wegen des großen Andrangs hat die Polizei nach Informationen eines AZ-Reporters die Briennerstraße abgesperrt. Laut Polizei waren es in der Spitze bis zu 10.000 Teilnehmern. Die Veranstalter hatten mit 5.000 gerechnet.