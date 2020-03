Realschul-Neubau ist nötig - Gegner wollen Frischluftschneise erhalten

Bürger und Stadtviertelparlament wollen, dass der benötigte Realschul-Neubau in der Allacher Franz-Nißl-Straße entsteht, was auch dem Plan B der Stadt entspricht. "Das Schulreferat schlägt diesen Standort selbst als Alternative vor", sagt Andreas Ellmaier, Vorsitzender des Grünflächenvereins Obermenzing. Allerdings wäre an dieser Stelle nur Platz für eine dreizügige Realschule, nicht für eine fünfzügige, die eigentlich gebraucht wird, ergänzt CSU-Stadtrat Frieder Vogelsgesang.