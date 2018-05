Proteste gegen PAG und Kreuz-Beschluss Bayerischer Fernsehpreis: Kerkeling und "Hindafing" ausgezeichnet

Protest gegen PAG auf dem roten Teppich

Auch das umstrittene Polizeiaufgabengesetz in Bayern war Thema an dem Abend: Auf dem roten Teppich hatten mehrere Gäste der Gala Zettel in der Hand, die sich gegen das umstrittene Gesetz richteten. Auch Michael Mittermeier ließ Kritik anklingen. In seiner Laudatio zur Verleihung des Preises in der Kategorie Unterhaltung an den Komiker Thomas Hermanns sagte Mittermeier, Hermanns bekomme den Preis "konkret" und "nach altem Recht". In dem neuen Polizeigesetz ginge es ja auch anders, sagte Mittermeier und spielte auf den Begriff der "drohenden Gefahr" in dem neuen Gesetz an.