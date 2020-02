Siemens-Hauptversammlung am Mittwoch wird ungemütlich

Die Siemens-Hauptversammlung am Mittwoch könnte die letzte von Konzernchef Joe Kaeser sein. Zum Aktionärstreffen an diesem Mittwoch in München planen Aktivisten verschiedener Gruppierungen Proteste vor und in der Hauptversammlung. Auch von Investoren dürfte es Kritik geben. Der Streit um das Adani-Kohlebergwerk in Australien überschattet die Hauptversammlung.