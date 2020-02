Protest mit einwandfreier Öko-Bilanz Sicherheitskonferenz 2020: Hunderte Münchner demonstrieren gegen die Siko

Am Marienplatz demonstrierten gut 100 Exil-Iraner gegen das Mullah-Regime. Am Stachus tanzte ein Flashmob: Eine Protestaktion gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Ungewohnt dann die Demo am Freitagabend. Etwa 1000 Klimaaktivisten, Unterstützer der „Seebrücke München“, Antifaschisten und Siko-Gegner trafen sich am Gärtnerplatz, angemeldet waren 250 Teilnehmer. Sie zogen über Marienplatz und Sendlinger Tor in Richtung Stachus. Am Sendlinger Tor kam es zu einem kurzen Stopp des Zugs durch eine Polizeikette. An der Spitze der Demo sei Pyrotechnik gezündet worden, hieß es von der Polizei. Die soll dann mit Schlagstock gegen Demonstranten vorgegangen sein, sagten Aktivisten.