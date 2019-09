Bogenhausen - Das griechische Generalkonsulat in der Möhlstraße ist vergangene Nacht großflächig mit klebriger, schwarzer Bitumenfarbe beschmiert worden. An den Säulen am Eingang stehen die Worte: "Resist" und "Exarchia". Hintergrund sind wohl die Räumungsaktionen der Polizei in dem Stadtviertel Exarchia in Athen.