Grund ist ein angekündigter Stimmungsboykott der Heimfans. Wie die Mannheimer Ultras in einer Stellungnahme ankündigen, soll in Anlehnung an das Gründungsjahr des Klubs 19 Minuten und sieben Sekunden lang geschwiegen werden. Die Anhänger wollen damit auf die immer fanunfreundlicher werdenden Anstoßzeiten im Profifußball aufmerksam machen. "Mittwochs in Magdeburg, montags daheim gegen München, montags dann wieder in Düsseldorf gegen Uerdingen. Das ist Wahnsinn! Welcher normal arbeitende Mensch soll das alles noch schaffen?", echauffieren sich die Ultras in einer Stellungnahme.