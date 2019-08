Warum könnten die Beerencafés schließen müssen?

Gerade bei Familien sind die Beerencafés in Feldmoching, Lochhausen und Johanneskirchen so angesagt. Thomas Hofreiter geht gegen die Schließung seines idyllischen Plätzchens zum 1. September in Johanneskirchen vor und schrieb der Stadt, dass noch immer Erntezeit sei. Heidelbeeren, Himbeeren, Tomaten, Gurken, Paprika, Kartoffeln, Kräuter und Salat sind noch bis 15. September erntbar.