Beerencafés sind bei Familien beliebt

Gerade bei Familien sind die Beerencafés in Feldmoching, Lochhausen und Johanneskirchen, die die Betreiber mit ihren angrenzenden landwirtschftlichen Flächen in dritter Generation führen, beliebt. Bis September sollte Hofreiter das Café in Johanneskirchen dem Willen der Stadt nach schließen.