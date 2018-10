München - Am Mittwoch wird es in München wieder laut: Ein Bündnis von neun verschiedenen Organisationen - für die Veranstaltung haben sich die Initiatoren von "Ausgehetzt" und "NoPAG" zusammengetan - hat für den Feiertag eine Demonstration in der Münchner Innnenstadt angekündigt. Unter dem Motto "Jetzt gilt's! Gemeinsam gegen die Politik der Angst" wollen rund 3000 Menschen auf die Straße gehen. Insgesamt interessieren sich auf der Facebookseite zur Veranstaltung mehr als 10.000 Menschen dafür. Los geht es um 13 Uhr am Odeonsplatz, der Zug soll durch die Innenstadt führen. Wir berichten von der Demonstration im Liveticker.