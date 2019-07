Seinen flapsigen Spruch unterhalb der Gürtellinie kommentiert ProSieben am Freitagmittag. Der Privatsender nimmt Kawusi in Schutz, sieht keinerlei respektloses Verhalten in der Live-Show und gibt per Twitter bekannt: "Wir lachen gerne mal. Und wir mögen Faisal Kawusi. Und wir sind immer wieder davon überrascht, über was man sich alles künstlich aufregen kann." Doch schnell häufen sich auch da die Negativ-Kommentare. "Schwarzer Humor ist großartig. Wenn man es kann! Das war nur schlechter Geschmack" oder "Grenzen verschieben sich. Mit jedem 'Witz', der Menschen herabwürdigt. Solange es dem Geschäft nicht schadet, ist ProSieben gerne dabei", sind dort beispielsweise zu lesen.