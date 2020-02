Annemarie Carpendale: Uninteressant und einfallslos

Salma Hayek sollte gar beantworten, wem sie den Oscar überreichen werde. Die Laudatorin schwieg natürlich und schaute verstört in die Kamera. Superstar Brad Pitt konnte nach wenigen Sekunden schon zum nächsten Interview-Partner fliehen. Zuvor wollte Belanglos-Fragestellerin Carpendale wissen, auf was er sich am Abend freue und was er an Deutschland möge.