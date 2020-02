Doch schon die zensierte Version ist nichts für schwache Nerven. Darin zeigt sich der Rammstein-Frontmann bei dem, was seine Kunstfigur am besten kann: den Zuschauer verstören, sei es als Hotelangestellter, der Frauen verschleppt, als Psychopath, der vor Käfigen voller schreiender Frauen posiert oder als dicker Torso, der in einem düsteren Verließ liegt und von eben genannten Szenarien fantasiert.