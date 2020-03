Tränen bei Désirée Nick: Sie liegt in den Armen von Tobi Wegener

In einer nervenaufreibenden Schlussrunde waren es Muskelmann Tobi Wegener und Ronald Schill, die Désirée vor dem Trash-Rauswurf retteten. Gerührt, mit Tränen in den Augen und brüchiger Stimme, geht sie auf den breit-trainierten 26-jährigen Sunnyboy Tobi zu und schmiegt sich an ihn: "Das Zünglein an der Waage kann unheimlich entscheidend sein. Und jede, einfach in den Raum gestellte, unbedachte Äußerung kann weitreichende Folgen haben. (...) Du erinnerst mich unglaublich an meinen Sohn und es ist was Besonderes."