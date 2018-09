Berlin - Für die VIPs geht es nach der Sommerpause rasant weiter: Am Donnerstag trafen sich rund 700 Gäste in der Audi Niederlassung in der Berliner Franklinstrasse. Dort wurden unter dem Motto "Next Level Luxury" der neue Kombi A6 Avant und der neue Q8, das viertürige SUV-Coupé, des Ingolstädter Autobauers, vorgestellt.