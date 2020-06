Promis in den neuen Abendausgaben "Bares für Rares": Im Sommer trödeln Vanessa Mai und Felix Neureuther

Zwei neue Abendausgaben der beliebten Trödelshow "Bares für Rares" (ZDF) stehen an. Laut Sender begrüßt Gastgeber Horst Lichter (58) am 22. Juli und am 19. August jeweils um 20:15 Uhr wieder viele Raritätenbesitzer zu zwei sommerlichen Sendungen auf Schloss Drachenburg in Königswinter, Nordrhein-Westfalen.