Going – Einen Tag bevor sich die Ski-Asse die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt hinunterstürzen, gehen die Promis auf die Piste – und zwar in Tracht zum Stanglwirt in Going bei Kitzbühel. Die legendäre Weißwurst-Party von Gastgeber Balthasar Hauser ging am Freitagabend in die mittlerweile 29. Runde.