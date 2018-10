Emotional war dagegen das Ende des Dinners. Erst sang Alfons Schuhbeck "Sweet Caroline", dann holte der Starkoch die sonst so scheue Unternehmerin und Ärztin Nicole Inselkammer auf die Bühne. Münchens stille Powerfrau stellte ihre Sitftung DSK vor, die sich um hautkranke Kinder kümmert. "Jedes vierte Kind ist in Deutschland hautkrank. Und so vieles wird von der Kasse nicht gezahlt. Es herrscht eine Versorgungsschieflage. In meiner Stiftung arbeiten 15 Haut- und Kinderärzte ehrenamtlich und ich selbst trage die Verwaltungskosten persönlich. So kommt alles direkt bei den Kindern an", so Inselkammer, die selbst eine Tochter hat.