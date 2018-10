Höhepunkt der Feierlichkeiten war die kirchliche Trauung am Samstag um 16 Uhr im Luxus-Hotel "Cap Rocat", einer ehemaligen Militär-Festung, Das traumhaft in einer Privatbuch in Palma gelegene Hotel diente als Schauplatz für das Ja-Wort unter freiem Himmel. Die evangelische Pastorin Heike Stijohann, eine gebürtige Deutsche, die seit vielen Jahren auf der Insel lebt, traute das Paar.