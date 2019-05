Prominentes Feedback Lena Dunham zeigt sich hüllenlos auf Instagram - für einen guten Zweck

Spende für jeden Kommentar

Alle Follower, die einen Satz unter ihr Bild schreiben, tun gleichzeitig etwas Gutes. "Für jeden Kommentar in der nächsten Woche werde ich einen Dollar an Friendly House in Los Angeles spenden, eine Wohneinrichtung für Frauen, die sich von ihrer Drogen- und Alkoholabhängigkeit erholen. Also Leute, fühlt euch frei mit eurem Selbstlob...", ruft Dunham ihre Fans auf. Feedback kam auch von ihren Kollegen.