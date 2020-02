Prominenter Neuzugang Dieser Hollywood-Star soll in der "Loki"-Serie mitspielen

Tom Hiddleston (38) spielt die Hauptrolle in der neuen "Loki"-Serie und bekommt dabei angeblich prominente Unterstützung: Denn auch Owen Wilson (51, "Wunder") soll nun Teil des Marvel Cinematic Universe werden. Der Schauspieler befinde sich gerade in Verhandlungen über eine Rolle in der Serie, die auf dem Streamingdienst Disney+ laufen wird, berichtet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf Insider. Wen Wilson spielen soll, ist offenbar noch ein Geheimnis.