Prominente Wohltäter Auch Amal und George Clooney öffnen in der Corona-Krise den Geldbeutel

Von U2 über Oprah Winfrey bis hin zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Zahlreiche Stars werden in Zeiten der Corona-Krise aktiv und helfen mittels Spenden gegen die Pandemie anzukämpfen. Jüngst reihten sich auch Amal (42) und George Clooney (58, "Up in the Air") in die Liste der prominenten Wohltäter ein. Wie das US-Magazin "Deadline" berichtet, habe das Paar über eine Million US-Dollar (rund 920.000 Euro) aus eigener Tasche bereitgestellt.