Prominente Teenie-Liebe Datet Romeo Beckham den "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown?

Macht Romeo Beckham (16) seinem Vornamen alle Ehre? Der 16-jährige Sohn von Victoria (44) und David Beckham (43) soll das Herz von "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (15) erobert haben. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun", die gleich auch noch in Erfahrung gebracht haben will, dass Mutter Victoria über die prominente Liebe ihres Sohnes hellauf begeistert ist.